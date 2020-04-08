Кабмін хоче зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку – торгпред

Урядовий законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу .." передбачає скасування імпортних мит на гречку, рис, жито та інші зернові культури до 1 липня 2020 року.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив заступник міністра економіки - торговий представник Тарас Качка.

"Законопроєкт передбачає зниження імпортних мит на ті товари, від яких залежить внутрішній ринок - такі як гречка, рис, жито і інші нішеві зернові культури. Зняття мит вводиться до завершення маркетингового року, так як ми сподіваємося на те, що, наприклад, по гречці буде збільшення площі посівів і нам потрібно буде захищати внутрішній ринок", - сказав він.

Торгпред зазначив, що подальші рішення будуть прийматися в залежності від прогнозів врожаю з полів.

"Сформована ситуація з продовольчою безпекою говорить про те, що нам потрібно заохочувати імпорт з інших країн по тих статтях, де ми маємо суттєву частку імпорту", - зауважив Качка.

Нагадуємо, як повідомлялося, законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований в парламенті 7 квітня 2020 року. Текст законопроекту на сайті Верховної Ради станом на ранок 8 квітня відсутній.

Міністерство економіки повідомляє, що ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився, обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси.