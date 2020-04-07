За рік статки Ахметова скоротились із 6 до 2,4 мільярдів доларів – рейтинг Forbes

Статки українського мільярдера, найбагатшої людини України Ріната Ахметова за рік скоротились із 6 млрд доларів до 2,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

Зазначається, що у рейтингу найбагатших людей світу, складеному за даними на лютий 2020 року, Ахметов втратив понад 600 позицій та опустився із 272 на 875 місце.

За даними журналу, другим найбагатшим українцем є власник групи компаній EastOne Віктор Пінчук (1,3 млрд доларів - за рік його статки зменшились приблизно на 100 млн доларів). У рейтингу багатіїв він опустився із 1605 на 1613 місце.

Співвласник групи "Приват" та екс-власник Приватбанку Геннадій Боголюбов піднявся у рейтингу із 1818 позиції на 1730. Його статки за рік не змінились і оцінюються в 1,2 млрд доларів.

Статки його бізнес-партнера Ігоря Коломойського оцінюють в 1 млрд доларів (за рік статки зменшились приблизно на 100 млн доларів, він опустився із 1941 на 1990 місце у рейтингу).

1990 місце у переліку найбагатших людей світу із Коломойським розділяє мажоритарний акціонер Ferrexpo Костянтин Жеваго (1 млрд доларів, за рік втратив 500 тисяч доларів і опустився із 1511 місця).

Власник агрохолдингу МХП Юрій Косюк опустився з 1605 місця на 1851. Його статки зменшилися з 1,4 до 1,1 млрд доларів.

Третій рік поспіль перше місце у рейтингу посів засновник Amazon Джефф Безос (113 млрд доларів), також у топ-3 співзасновник Microsoft Білл Гейтс (98 млрд доларів) та глава групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (76 млрд доларів).

Загалом у 2020 році до рейтингу Forbes увійшли 2095 мільярдерів - на 58 менше, ніж рік тому.

Сумарні статки учасників рейтингу оцінюють у 8 трлн доларів що на 700 млрд доларів менше, ніж в 2019 році.

Економічна правда