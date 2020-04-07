"Ми за це не голосували": частина "слуг" обурена зміною формулювання про орендну плату

Частина народних депутатів від фракції "Слуга народу" обурена заміною в антикризовому законі формулювання про звільнення від орендної плати підприємцямів - із "звільняється" на "може бути звільнений".

Про це ЕП розповів співрозмовник у фракції.

"Звільнення від сплати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, є не обов'язковим, а лише можливим. Закон нічого не вирішує і фактично віддає на розсуд сторін питання звільнення від оренди. Ми за це не голосували", - заявив співрозмовник.

"Це підробка документів. Зміни були внесено під час техніко-юридичного обгрунтування, коли комітет дав документ на підпис Разумкову. Він не мав права такого робити, технічна правка не може міняти зміст закону. Проголосували за одне, а Разумков підписав інше. Це злочин", - підкреслив він.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає певні антикризові послаблення для бізнесу, населення та місцевих громад, зокрема, урегулювання питання оренди.

В проєкті антикризового закону, що був опублікований на сайті Верховної ради, відповідна норма звучала так:

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабміну … від 11 березня 2020 року №211, і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу (Цивільного кодексу. – ЕП)

Проте, несподівано для всіх, підписана президентом і опублікована редакція відповідного закону змінила формулювання із "звільняється" на "може бути звільнений".

Як пояснив ЕП старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, у такому випадку звільнення не є обов’язковим, а лише можливим.

За його словами, закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання і залишає невизначеність щодо офісних приміщень.

Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха пояснив, що при старому формулюванні "лишався ризик випадково звільнити від сплати за оренду всю країну і будь-яке майно. Тобто, не лише малих і середніх орендарів, але і наймачів: державного майна, комунального майна, земельних паїв, житлових приміщень, рухомого майна (автомобілі тощо) та будь-якого іншого майна".

Читайте детальніше у матеріалі: Як скасувати плату за оренду на карантині: буде непросто, але шанси є

Економічна правда