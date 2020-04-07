У платіжки українців додадуть ще одну компослугу

КП "Київтеплоенерго" виокремив плату за обслуговування будинкових лічильників тепла і гарячого водопостачання і винесе її окремим рядком у платіжці. Такі зміни запровадять у всіх містах України.

Джерело: пресслужба КП

Дослівно: "У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води".