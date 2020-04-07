За 2 місяці 100 найбагатших людей світу втратили більше 400 мільярдів доларів — дослідження

100 найбагатших людей планети за два місяці - лютий і березень 2020 року - загалом втратили 408 млрд доларів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє шанхайський Hurun Institute, який порівняв дані про статки мільярдерів із ситуацією на 31 січня 2020 року.

Зазначається, що найбільше втратив власник LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Бернар Арно (30 млрд доларів).

Підкреслюється, що серед 100 багатіїв, які увійшли до списку, 86% у лютому-березні зазнали втрат, а 9% збільшили статки. Статки 5% мільярдерів не змінились.

Найбагатшою людиною світу залишається засновник Amazon Джефф Безос (у лютому-березні він втратив 9 млрд доларів, його статки оцінюють в 131 млрд доларів).

На другому місці - співзасновник Microsoft Білл Гейтс, який втратив 15 млрд доларів (статки - 91 млрд доларів).

Замикає топ-3 Уоррен Баффет (- 19 млрд доларів, стакти - 83 млрд доларів).

Також у топ-5 Арно (77 млрд доларів) та засновник Facebook Марк Цукерберг (втратив 13 млрд доларів, статки - 71 млрд доларів).

Економічна правда