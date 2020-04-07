Курс валют: "чорний" ринок, міжбанк, обмінники

7 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 27,08 - 27,11 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,08 - 27,11 гривні;

Євро – 29,41 - 29,44 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,72 – 27,23 гривні. Євро купують по 28,63 гривні, продають по 29,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 27,05 гривні, євро - 28,88 - 29,16 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 26,74 - 27,24 гривні, євро - 28,68 - 29,44 гривні.

Нагадуємо:

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,23 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,38 гривні (на 6 квітня - 29,56 гривні).

Економічна правда