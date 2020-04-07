Під час карантину онлайн-продажі магазинів EVA зросли на 680%
Продажі інтернет-магазину товарів для краси і здоров'я EVA.UA у березні 2020 року зросли на 680% у порівнянні з березнем 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"У березні 2020 року, порівняно з березнем 2019 року, трафік зріс на 305%, а продаж - на 680%", - заявила директор департаменту електронної комерції магазинів EVA Олена Анненко.
Зазначається, що онлайн-продажі у березні 2020 року у порівнянні з лютим цього ж року зросли на 40%, трафік - на 25%.
"Серед груп товарів, на які наприкінці березня в порівнянні з лютим зафіксовано найбільший попит, лідером стали товари для дому – 344%. Зростання продажів побутової хімії становить 308%. На 299% зросли продажі товарів для догляду за дітьми і на 209% - товарів для догляду за собою", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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