Всі розділи
Укр / Рус

Під час карантину онлайн-продажі магазинів EVA зросли на 680%

Вівторок, 7 квітня 2020, 13:07
 

Продажі інтернет-магазину товарів для краси і здоров'я EVA.UA у березні 2020 року зросли на 680% у порівнянні з березнем 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У березні 2020 року, порівняно з березнем 2019 року, трафік зріс на 305%, а продаж - на 680%", - заявила директор департаменту електронної комерції магазинів EVA Олена Анненко.

Зазначається, що онлайн-продажі у березні 2020 року у порівнянні з лютим цього ж року зросли на 40%, трафік - на 25%.

"Серед груп товарів, на які наприкінці березня в порівнянні з лютим зафіксовано найбільший попит, лідером стали товари для дому – 344%. Зростання продажів побутової хімії становить 308%. На 299% зросли продажі товарів для догляду за дітьми і на 209% - товарів для догляду за собою", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

торгівля карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ноутбуки та велосипеди: чим найбільше цікавились українці у березні 6 квітня 2020, 15:00
Зеленський обіцяє "жорсткі заходи" торговцям, які наживаються на карантині 26 березня 2020, 20:35
АМКУ відкрив справу за фактом суттєвого подорожчання продуктів у Києві 26 березня 2020, 18:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!