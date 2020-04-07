Курс валют на 7 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

7 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,11 - 27,14 гривні;

Євро – 29,47 - 29,50 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,67 – 27,25 гривні. Євро купують по 28,61 гривні, продають по 29,43 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,85 гривні, євро - 28,68 - 28,89 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні на 15 копійок, встановивши його на 7 квітня на рівні 27,23 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро вcтановлений на рівні 29,38 гривні (на 6 квітня - 29,56 гривні).