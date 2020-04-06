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У НБУ розповіли, чим нинішня криза відрізняється від кризи 2015-го року

Понеділок, 6 квітня 2020, 19:08
 

У порівнянні з кризою 2015-го року зросли держрезерви країни та покращилась система фінансового моніторингу.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб в онлайн-інтерв’ю ЕП

"Коли я починав працювати у Нацбанку резерви були 6 мільярдів доларів, зараз вони 26 мільярдів", - наголошує топменеджер НБУ

За його словами, з 2015-го року змінилась, як банківська система, так і система фінансового моніторингу

"У 2015-му році, незважаючи на жорсткі обмеження, поки ми не вичистили із банківської системи банки, які займалися відмиванням грошей, дуже важко було зупинити всі ці "ліпові" контракти і тд.

Зараз ми бачимо як працює система фінмоніторингу, хоча всі дуже нарікали і говорили, що вона дуже жорстка, але в період кризи система довела власну ефективність", - резюмує Сологуб.

Економічна правда

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