Ноутбуки та велосипеди: чим найбільше цікавились українці у березні

У березні 2020 року кількість зацікавлених у покупці велотранспорту зросла на 70%, оголошень про продаж мотоциклів на кінець місяця стало на 9,5% більше у порівнянні з його початком.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертами OLX.

"Індивідуальні засоби пересування - такі, як велосипеди та мотоцикли, стали фаворитами українців - і це помітно по статистиці відгуків на платформі OLX за березень 2020. Нових оголошень про продаж велотранспорту протягом останнього тижня березня стало на 23% більше у порівнянні з першим тижнем.

А кількість зацікавлених у їх покупці зросла на 70%. Нових оголошень про продаж мотоциклів під кінець місяця стало на 9,5% більше у порівнянні з його початком, а кількість унікальних відгукувачів зросла на третину", - йдеться у повідомленні.

Також українці почали частіше шукати товари для фітнесу.

"Крім того українці задумалися і про весняне генеральне прибирання оселі та стали частіше цікавитись побутовою хімією. Кількість унікальних відгукувачів на такі оголошення зросла більш ніж у 4,5 рази у порівнянні з першим тижнем місяця", - йдеться у дослідженні.

Також українці почали частіше цікавитися ігровими приставками та настільними іграми - бажаючих купити перші стало удвічі більше, а кількість нових пропозицій від продавців збільшилась на 22%.

Також зросла кількість зацікавлених у покупці комп’ютерів, комплектуючих та телевізорів - протягом останнього тижня березня у порівнянні з першим вона зросла на 14%. Ноутбуками стали цікавитися теж дещо частіше - на 11%.

Економічна правда