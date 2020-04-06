Бізнес пропонує державі перевести в онлайн 13 послуг та 16 реєстрів

Бізнес у зв'язку із пандемією пропонує державі, де це можливо, переходити в режим онлайн при наданні послуг та сервісів.

Про це повідомляє прес-служба Європейської Бізнес Асоціації.

"У цей час ми отримуємо звернення від компаній щодо зупинки видачі дозвільних документів органами влади, які класифікуються як надання адміністративних послуг. Саме життя підштовхує нас переходити від слов до діла в реалізації концепції "Держава у смартфоні", де можна виділити два напрямки – послуги та реєстри/відкриті дані.

Вже сьогодні в електронний формат необхідно перевести 13 послуг та 16 реєстрів. Хоча, безумовно, їх кількість значно більша і в подальшому, сподіваємось, більшість сервісів та послуг, які надає держава будуть здійснюватись електронно. Водночас, наразі органам державної влади також варто переходити на електронний документообіг, аби осучаснювати комунікацію та оперативно відслідковувати реакцію на звернення", - заявила заступник директора ЄБА Світлана Михайловська.

За її словами, також дуже потрібним для бізнесу є комунікаційний канал/гаряча лінія для звернень, щоб оперативно отримувати роз’яснення.

Серед онлайн послуг бізнес пропонує врахувати 13 ініціатив.

Зокрема, йдеться про використання BankID та MobileID для швидкої реєстрації та користування державними послугами, надання адміністративних послуг по ліцензуванню в електронному форматі та можливість здійснювати платежі за адміністративні послуги держави віддалено - усіма доступними платіжними інструментами та формами.

У контексті реєстрів актуальним, зокрема, є: відкриття доступу до реєстру виданих дозволів на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом; переведення в онлайн інформації щодо дозволів на оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та щодо ліцензій виробників та імпортерів алкогольних напоїв, а також - переведення обігу складських документів на зерно в електронну форму.

Економічна правда