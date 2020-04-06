Надходження ПДВ у 1 кварталі зросли на 7,6 мільярдів – Податкова

У першому кварталі 2020 року за незмінної бази оподаткування надходження ПДВ до держбюджету зросли на 7,6 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Завдяки якісному адмініструванню і нульовій толерантності до мінімізаторів та "схемщиків" ДПС додатково забезпечує бюджету понад 2 млрд грн щомісяця у порівнянні з І кварталом 2019 р.", - йдеться у повідомленні.



"При збільшенні бази оподаткування (обсягу оподаткованих операцій) у І кварталі цього року до відповідного періоду 2019 року лише на 0,36%, задекларовані до сплати суми ПДВ зросли на 15,4%.



У грошовому еквіваленті - це +7,6 млрд грн (без врахування платників: НАК "Нафтогаз України", АТ "Укргазвидобування", АТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укрнафта", ТОВ "Оператор ГТС України")", - підкреслили у Податковій.

Економічна правда