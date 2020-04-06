Ryanair запустить рейси між Італією та Україною

Авіаційна влада Італії надала компанії Ryanair права на виконання до 28 щотижневих рейсів між містами Італії та України.

Про це повідомляє avianews.com.

У розділі тендери і контакти на сайті ENAC зазначено, що дозвіл є тимчасовим, виданий 3 березня й буде діяти до 13 липня 2020 року.

Лоу-кост отримав можливість літати до Києва з Бергамо, Болоньї, Рима, Катанії, в Одесу з Риму, Бергамо, Болоньї, до Львова з Риму, Бергамо, Болоньї та в Харків з Бергамо.

Інформацію про тендер на маршрути в Україну італійський регулятор розмістив 24 лютого. Авіакомпаніям запропонували подати заявки на виконання до 28 щотижневих рейсів з міст Італії до Києва, Одеси, Львова, Сімферополя та Харкова.

На лінії Бергамо-Львів, Бергамо-Київ, Болонья-Київ, Генуя-Київ, Мілан-Харків, Неаполь-Київ, Неаполь-Львів, Рим-Харків, Рим-Львів, Венеція-Львів і Рим-Одеса ENAC міг призначити до двох авіакомпаній на кожен маршрут.

На отримання прав польотів між Римом і Києвом, Міланом і Києвом, а також Катанією і Києвом, згідно з умовами тендеру, міг претендувати тільки один авіаперевізник.

Ryanair зміг отримати дозвіл на польоти з Італії в Україну після банкрутства італійського лоу-коста Ernest Airlines.

Раніше керівництво Ryanair скаржилося на те, що італійська влада надає права на польоти невеликому авіаперевізнику, маючи на увазі Ernest Airlines.

На даний момент невідомо, чи встигне Ryanair відкрити рейси до закінчення терміну дії тимчасового дозволу.

Через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 і введення значних обмежень на польоти різними державами Європи авіакомпанія не літатиме в квітні і травні.