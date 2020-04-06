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Безвідсотковий кредит за 30 хвилин: як Швейцарія допомагає бізнесу пережити кризу

Понеділок, 6 квітня 2020, 09:20
 

Швейцарія розгорнула програму допомоги малому бізнесу розміром 40 мільярдів франків.

Про це пише Financial Times.

Передбачено два типи кредитних програм. Перший - безвідсотковий кредит розміром до 500 тисяч франків. Заповнення заявки займає 5 хвилин, а нарахування коштів відбувається протягом 30 хвилин.

Другий тип кредитів - розміром до 20 млн франків під 0,5%. Якщо перший тип кредитів покривається державною гарантією на 100%, то другий - на 85%. Решта 15% ризику бере на себе банк.

У програмі задіяні центробанк, уряд і 121 комерційний банк.

Зазначається, що протягом першого тижня дії програми були прокредитовані понад 76 тисяч підприємців на загальну суму 15 мільярдів франків.

За даними видання, подібні програми кредитування з різних причин не змогли запрацювати в повній мірі в таких країнах, як Німеччина, Італія і Великобританія.

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Швейцарія кредити фінансова криза коронавірус бізнес

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