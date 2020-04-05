Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що Європі необхідний новий план Маршалла

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав ЄС розробити нову версію плану Маршалла, щоб стимулювати відновлення європейської економіки після коронавірусної кризи.

Про це він написав у своїй статті у The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Європа переживає найглибшу кризу з часів Другої світової війни. Наші люди вмирають або борються за своє життя в лікарнях, охоплених пандемією, яка є найбільшою загрозою для наших систем охорони здоров'я з часів грипу 1918 року", - заявив Санчес.

"Європа зараз знаходиться в стані війни з ворогом зовсім іншого роду, ніж ті війни, яких нам вдалося уникнути за останні 70 років: війна з невидимим ворогом, який загрожує самому майбутньому європейського проєкту", – наголосив прем'єр Іспанії.

Санчес, чиї дружина, мати і тесть отримали позитивний результат на вірус, високо оцінив вже оголошені ініціативи ЄС, але сказав, що вони все ще недостатні.

"Європа повинна створити військову економіку і почати опір і відновлення економіки", - сказав він. - "Для цього ми повинні мобілізувати значні ресурси за допомогою плану, який слід назвати новим планом Маршалла. Це вимагає підтримки з боку всіх держав-членів ЄС".

План Маршалла, названий на честь американського сенатора, був планом уряду США в кінці Другої світової війни з надання допомоги європейському континенту, щоб допомогти йому оговтатися від економічного, матеріального і психологічного збитку, завданого війною.

"Настав час проявити солідарність: створити новий механізм гарантування взаємного боргу, налагодити спільну закупівлю необхідного медичного обладнання, розробити скоординовану стратегію кібербезпеки і розробити надзвичайний план для забезпечення швидкого і енергійного відновлення континенту", - вважає Санчес.

Європейська правда.