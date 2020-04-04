Фондовий ринок США закрився у п'ятницю падінням

3 березня на Нью-Йоркській фондовій біржі торги завершилися падінням ключових індексів.

Про це свідчать дані торгів.

На момент закриття на Нью-Йоркській фондовій біржі Dow Jones подешевшав на 1,69%, індекс S&P 500 опустився на 1,51%, індекс NASDAQ Composite знизився на 1,53%.

На Нью-Йоркській фондовій біржі кількість паперів, що подешевшали (2241 - ЕП) перевищила кількість закритих в плюсі ​​(604 - ЕП), а котирування 53 акцій практично не змінилися. На фондовій біржі NASDAQ 1921 компаній подешевшали, 748 виросли, a 58 залишилися на рівні попереднього закриття.

Ціни на ф'ючерси нафти WTI з поставкою у травні виросли на 14,42%, до 28,97 дол за барель. Ціна за нафту Brent з поставкою в червні підвищилася на 16,33%, до позначки 34,83 ​​дол за барель.

А в цілому за підсумками тижня торгів, ключові індекси показали падіння: DOW -2.70%, S&P -2.08%, Nasdaq -1.72%.