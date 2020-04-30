"Справа Свинарчуків": НАБУ та САП повідомили про 50 мільйонів несплачених податків

Антикорупційники повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 млн грн та легалізації цих коштів чотирьом особам, які причетні до компанії "Оптимумспецдеталь".

Джерело: НАБУ, САП

Дослівно: "29 квітня 2020 року детективи Національного Бюро під процесуальним керівництвом САП повідомили про підозру чотирьом особам, які фактично керували і забезпечували роботу ТОВ "Оптимумспецдеталь" у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину - ухиленні від сплати податків у особливо великому розмірі та легалізації коштів в особливо великих розмірах, набутих внаслідок вказаного злочину".

Деталі: Правоохоронці не називають прізвищ, але за даними "Української правди" мова йде про екскерівника "Оптимумспецдеталі" Володимира Волохача, Віталія Жукова та Андрія Рогозу, які фактично керували і забезпечували роботу товариства, а також бухгалтера Іванюк.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2015 році двоє осіб, які фактично здійснювали керування товариством "Оптимумспецдеталь", розробили злочинну схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств Державного концерну "Укроборонпром" з ухиленням від сплати податків з таких операцій.

До реалізації злочинної схеми особи за грошову винагороду залучили одного чоловіка, якого призначили на посаду як директора товариства, так і бухгалтера, хоча жодних спеціальних знань у нього не було.

Фактичне здійснення бухгалтерської діяльності на підприємстві було покладено на ще одну учасницю злочинної схеми - бухгалтерку одного із підконтрольних організаторам схеми підприємств.

Відповідно до узгодженої схеми, організатори забезпечували оформлення договорів на поставку товарів до підприємств "Укроборонпрому".

Проте ці товари не мали легального джерела походження - ні реально, ні документально не були придбанні товариством "Оптимумспецдеталь".

Для приховування цього факту були створені фіктивні підприємства, які маскували реальне походження комплектуючих та створювали формальне законне джерело походження цих товарів.

Шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з цими суб'єктами господарювання, формували податковий кредит та підвищували собівартість товарів, які фактично були набуті на безоплатній основі.

Отримані з операцій безготівкові кошти у подальшому переводились в готівку, але податки на додану вартість та прибуток не сплачувались.

Таким чином, за 2015 - 2018 роки товариство ухилилось від сплати податків на загальну суму 49,342 млн гривень.

На сьогодні учасникам злочинної схеми інкриміновано організацію та вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст. 212 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Санкція статтей передбачає максимальне покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування фактів можливого ухилення від сплати податків ТОВ "Оптимумспецдеталь" розпочала Військова прокуратура ще навесні 2016 року та впродовж наступних трьох років слідчі та процесуальні дії в справі майже не здійснювалися.

Аж поки в березні 2019 року ТОВ "Оптимумспецдеталь" не опинилась в центрі корупційного скандалу навколо закупівель ДК "Укроборонпром", викритого журналістами (так звана справа Гладковських-Свинарчуків -ред.).

У відповідь 5 березня 2019 року двом з фактичних керівників ТОВ "Оптимумспецдеталь" (Рогоза і Жуков –ред.) Військова прокуратура повідомила про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Їм інкримінували ухилення від сплати податків у 26,6 млн грн.

Один з підозрюваних (Рогоза –ред.) зголосився цю суму сплатити до бюджету, про що публічно повідомив тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко.

Однак в подальшому Шевченківський районний суд м. Києва відмовив прокурорам у задоволенні клопотання про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків та закриття кримінального провадження за цим фактом. Як йдеться в ухвалі, не було наведено належних допустимих доказів про сплату 26,6 млн грн.

Тож 2 вересня 2019 року суд повернув прокурору клопотання, що означало: розслідування у кримінальному провадженні мало бути відновлено.

У листопаді 2019 року підслідність у цій справі постановою Генерального прокурора визначено за Національним бюро, оскільки події, які досліджувалися в межах цього провадження, перетиналися з іншими, які вже розслідували детективи НАБУ щодо ДК "Укроборонпром".

Детективи Національного бюро зібрали докази не лише того, що насправді сума податків, несплачених ТОВ, є більшою за раніше інкриміновані Військовою прокуратурою, а й здобули підтвердження, що вказані несплачені податки в подальшому були легалізовані шляхом вчинення низки незаконних фінансових операцій.

Знати більше: #Свинарчуків_за_ґрати! Найгучніший скандал в оборонці сім місяців по тому

Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

Війна і бізнес. Укроборонпром та його золотий менеджер. Частина 2