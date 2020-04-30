Чистий прибуток банку Порошенка МІБ скоротився в 8 раз

"Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ) за підсумками січня-березня 2020 року задекларував 1,85 млн грн чистого прибутку, що у 8,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2019 року (15,85 млн грн).

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на звітність фінустанови.

Згідно документом чистий прибуток банку за березень-2020 становив 743,81 тис. грн.

Чистий процентний дохід банку за перший квартал 2020 року проти торішнього показника зріс на 7,1% - до 34,66 млн грн, тоді як чисті комісійні доходи зменшилися на 12,8% - до 18,34 млн грн, а відрахування на формування резервів збільшилися у 2,7 раза - до 111,323 млн грн.

За три місяці 2020 року активи МІБ збільшилися в 1,4 раза - до 4 млрд грн, а зобов'язання - в півтора раза, до 3,6 млрд грн.

Власний капітал від початку року зріс на 1,85 тис. грн - до 407,33 млн грн, статутний капітал залишився незмінним (333,6 млн грн).

Згідно з даними Нацбанку, станом на початок 2020 року найбільшими акціонерами МІБ були п'ятий президент України Петро Порошенко (50,362434%), його син Олексій Порошенко (9,9174%), Ігор Кононенко (14,94%), а також Олег Гладковський і Олег Зімін - по 9,908%.

За даними центробанку, за розміром загальних активів на 1 січня 2020 року МІБ посідав 30-те місце серед 75 діючих банків.