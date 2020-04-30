Рада підтримала за основу погашення боргів на ринку електроенергії з емісією ОВДП

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про заходи погашення заборгованості на оптовому ринку електричної енергії (№2386), який передбачає серед іншого докапіталізацію НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго" за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За відповідну законодавчу ініціативу на засіданні в четвер проголосували 258 народних депутата, передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що заборгованість ДП "Енергоринок", яке в старій моделі викуповувала всю вироблену в країні е/е і продавало її постачальникам і енергозбутової компанії для постачання кінцевим споживачам, планується зокрема погасити за рахунок збільшення статутного капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" за рахунок емісії ОВДП на суму заборгованості, що підлягає погашенню "Енергоринком".

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроєкту, кредиторська заборгованість підприємства станом на 31 серпня становила 28,1 млрд грн.

При цьому, за даними "Енергоатома", заборгованість "Енергоринку" перед генкомпанією до кінця 2019 року залишалася на рівні близько 11,7 млрд грн, що становить близько 42% від загальної суми заборгованості.

Відповідно до законопроєкту, після збільшення капіталу "Енергоатому" і "Укргідроенерго" кредиторська заборгованість "Енергоринку" буде списана з нього у відповідному розмірі.