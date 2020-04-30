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Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння попиту на усі енергоносії, окрім відновлювальних

Четвер, 30 квітня 2020, 13:58
 

На тлі пандемії коронавірусу попит знизився майже на всі види енергоносіїв, і в 2020 році падіння продовжиться.

Про це йдеться у доповіді агентства.

За прогнозами МЕА, попит на енергоносії впаде на 6% - це у сім разів більше, ніж під час кризи 2008 року. 

При цьому, найбільше попит знизиться у розвинених країнах: у США - на 9%, у ЄС - на 11%.

Найсильніше падіння попиту прогнозують щодо вугілля - на 8%, на газ - на 5%.

Водночас підкреслюється, що у зв'язку із карантинними обмеженнями зріс попит на альтернативні джерела енергії - сонце, вітер, гідро- та атомну енергетику.

Прогнозують, що у 2020 році їх частка у виробленні електроенергії може сягнути 40%.

Агентство наголошує, що остаточний ефект від пандемії коронавірусу можна буде оцінити після того, як країни знімуть обмеження.

Економічна правда

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енергетика

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