Міжнародне енергетичне агентство прогнозує падіння попиту на усі енергоносії, окрім відновлювальних
На тлі пандемії коронавірусу попит знизився майже на всі види енергоносіїв, і в 2020 році падіння продовжиться.
Про це йдеться у доповіді агентства.
За прогнозами МЕА, попит на енергоносії впаде на 6% - це у сім разів більше, ніж під час кризи 2008 року.
При цьому, найбільше попит знизиться у розвинених країнах: у США - на 9%, у ЄС - на 11%.
Найсильніше падіння попиту прогнозують щодо вугілля - на 8%, на газ - на 5%.
Водночас підкреслюється, що у зв'язку із карантинними обмеженнями зріс попит на альтернативні джерела енергії - сонце, вітер, гідро- та атомну енергетику.
Прогнозують, що у 2020 році їх частка у виробленні електроенергії може сягнути 40%.
Агентство наголошує, що остаточний ефект від пандемії коронавірусу можна буде оцінити після того, як країни знімуть обмеження.
Економічна правда
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