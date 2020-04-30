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"Це - дуже велика сума": Кличко розповів, яка заборгованість у киян за комунальні послуги

Четвер, 30 квітня 2020, 13:20
 

У Києві загальна заборгованість за комунальні послуги становить майже 6 мільярдів гривень, 

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу у четвер.

"На жаль, через обмежувальні заходи, люди та підприємства зіткнулися з фінансовими проблемами. І це вплинуло також на рівень розрахунків за комунальні послуги. 

На сьогодні в Києві загальна заборгованість за комунальні послуги становить майже 6 млрд грн. Це - дуже велика сума. Хочу наголосити, що тенденція до зменшення рівня оплати може призвести до перебоїв із наданням комунальних послуг. 

Нагадаю, що термін дії знижки в 10% тепер продовжено до 30 числа кожного місяця", - наголосив мер столиці під час онлайн прес-конференції у четвер.

Мер Києва зазначив, що ці кошти йдуть на закупівлю газу, реконструкцію застарілих теплотрас, які необхідно ремонтувати до початку нового опалювального сезону, а також на зарплату десятки тисяч людей, які працюють у КП.

Кличко зазначив, що оплатити всі комунальні послуги кияни можуть онлайн через "Центр комунального сервісу".

"Також  створена сторінка у Facebook, де в приватних повідомленнях можна зв'язатися з фахівцями центру і отримати консультацію про надання житлово-комунальних послуг.

Консультації надають і на гарячій лінії "Центру комунального сервісу". Додатково відкрито 10 стаціонарних номерів телефонів - відповідно в кожному районі міста", - резюмує мер.

Економічна правда

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Кличко компослуги Київ

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