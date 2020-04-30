"Укрспирт" закінчив виробляти сировину для антисептиків – збіг термін дії закону

30 квітня, закінчився строк, на який було законодавчо запроваджено виробництво дезінфекційного засобу на базі "Укрспирту". З 2 по 30 квітня "Укрспирт" поставив українським виробникам 4 млн літрів сировини для антисептиків.

Про це повідомив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

"Вдячний усім представникам Кабміну, Офісу Президента та народним депутатам, які працювали над розробкою цього закону та сприяли роботі підприємства задля насичення українського ринку антисептиками", — зазначив Сергій Блескун.

Повідомляється, що у період з 2 по 30 квітня дезінфекційний засіб у "Укрспирта" закупали 41 український виробник антисептиків. Процес виробництва та відвантаження дезінфекційного засобу контролював представник податкової, який складав відповідний акт.

Нагадаємо, Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-I набрав чинності 2 квітня.

Згідно з Законом, ДП "Укрспирт" дозволили виготовляти дезінфекційний засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів підприємства до 30 квітня 2020 року включно.

Економічна правда