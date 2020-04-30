До кінця року в Україні встановлять 270 камер фіксації дорожнього руху, вже є 45

У Києві та області вже встановлено 45 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) дорожнього руху, до кінця року по всій Україні їх буде 270. Всі КАФи будуть розміщені у місцях концентрації ДТП.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Ми багато працювали, щоб ця система запрацювала вчасно – з 1 травня, але коронавірус вніс свої корективи у багато сфер нашого життя. Тому через пандемію запуск проєкту, на жаль, переноситься", - пише Криклій.

За його словами, до 1 червня, за пропозицією Укравтодору, встановлять ще 5 КАФів у Львівській області.

Загалом, до кінця року влада придбає ще 220 камер.

Економічна правда