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До кінця року в Україні встановлять 270 камер фіксації дорожнього руху, вже є 45

Четвер, 30 квітня 2020, 11:19
 

У Києві та області вже встановлено 45 комплексів автоматичної фіксації (КАФ) дорожнього руху, до кінця року по всій Україні їх буде 270. Всі КАФи будуть розміщені у місцях концентрації ДТП. 

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі. 

"Ми багато працювали,  щоб ця система запрацювала вчасно – з 1 травня, але коронавірус вніс свої корективи у багато сфер нашого життя. Тому через пандемію запуск проєкту, на жаль, переноситься", - пише Криклій.

За його словами, до 1 червня, за пропозицією Укравтодору, встановлять ще 5 КАФів у Львівській області.

Загалом, до кінця року влада придбає ще 220 камер.

Економічна правда

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Економічна правда
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