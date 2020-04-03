Під час карантину машин у Києві стало менше на 20% – радник Кличка

Карантин у 2-3 рази (залежно від часу) понизив затримки для автомобілів на вулицях Києва, машин стало менше на 20%.

Про це свідчать дані експертів по трафіку з компанії "ТомТом", повідомив у Facebook радник мера Києва Максим Бахматов.

"Звісно, треба зважати на те, що решта 80% авто також зменшили кількість поїздок. В кіно чи в ресторан зараз не поїдеш. Але в будь-який час зараз виїхати з мерії і вже за 15 хвилин, не порушуючи швидкісний режим, ти можеш опинитись на Дарниці. Такого не було, мабуть, років 15.

І все через те, що кількість поїздок зменшилась всього на чверть", - написав Бахматов.

"Якщо ми відмовимось від чверті поїздок на автомобілях, якщо ми продовжимо після карантину кожну четверту зустріч проводити в скайпі чи зумі, якщо кожну 4-5 поїздку робити на автобусі чи велосипеді, якщо 1 з 5 робочих днів попрацюємо вдома (а зараз ми бачимо що для дуже багатьох підприємств офіс був лише непотрібною бюджетною статтею, що можна обходитись і без нього, не у всіх, але вже є тренд на відмову від офісів) то місто таким і залишиться", - додав він.

Крім цього, радник Кличка оприлюднив план дій по оптимізації трафіку Києва після виходу з карантину.

План, зокрема, передбачає те, що громадський транспорт матиме ще більший пріоритет, запровадять електронний квиток і "ми доб'ємось, аби він завжди був у кишені кожного киянина".

Також планують перезапустити роботу міської електрички.

"Вона буде працювати як міська електричка, і перестане буде ілюстрацією 7 кола пекла Данте. Крім електрички, в центр буде продовжено борщагівський трамвай.

Троєщина отримає швидкісний транспорт (за проєктом Світового банку), Дарницький міст нарешті буде здано в експлуатацію і по ньому поїде громадський транспорт, Подільський міст почне функціонувати", - розповів Бахматов.

Економічна правда