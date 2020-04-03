Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу" на рівні "B" з позитивним прогнозом
П'ятниця, 3 квітня 2020, 13:47
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг дефолту емітента НАК "Нафтогаз України" в іноземній валюті на рівні "B" c прогнозом "позитивний".
Про це повідомляється в прес-релізі агентства від 2 квітня, передає Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо:
"Укрнафта" (50%+1 акція якої належить "Нафтогазу") через обмеження на пересування унаслідок карантинних заходів очікує скорочення споживання нафтопродуктів на рівні 15-20% та звернулось до уряду та президента по допомогу.
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