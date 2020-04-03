Всі розділи
Укр / Рус

НБУ про роботу банківської системи: 95% банкоматів працюють

П'ятниця, 3 квітня 2020, 12:39
 

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що банківська система продовжує працювати у звичному режимі, 95% банкоматів працюють, але закликав українців виконувати транзакції онлайн.

Про це він сказав на прес-брифінгу.

"Банківська система продовжує працювати як з населенням, так і з бізнесом. При цьому, близько 75% відділень відкриті в країні. 95% банкоматів також працюють, що дає змогу повністю обслуговувати як фізичних осіб, так і юридичних осіб. 

З іншого боку, ми рекомендуємо українцям виконувати банківські транзакції онлайн, тому що це безпечно в умовах ситуації щодо карантину та розповсюдження вірусу", - сказав Чурій.

За його словами, банки активно працюють над удосконаленням своїх онлайн-додатків.

Читайте також: Чи готова Україна до кризового марафону: НБУ про курс гривні, інфляцію, стан банків та "заробітчан"

Економічна првда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада Нацбанку дозволила регулятору купувати облігації внутрішньої держпозики 2 квітня 2020, 14:35
Чи готова Україна до кризового марафону: НБУ про курс гривні, інфляцію, стан банків та "заробітчан" 2 квітня 2020, 11:00
НБУ перерахував до держбюджету 42 мільярди прибутку за минулий рік 1 квітня 2020, 19:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!