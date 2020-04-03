НБУ про роботу банківської системи: 95% банкоматів працюють

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що банківська система продовжує працювати у звичному режимі, 95% банкоматів працюють, але закликав українців виконувати транзакції онлайн.

Про це він сказав на прес-брифінгу.

"Банківська система продовжує працювати як з населенням, так і з бізнесом. При цьому, близько 75% відділень відкриті в країні. 95% банкоматів також працюють, що дає змогу повністю обслуговувати як фізичних осіб, так і юридичних осіб.

З іншого боку, ми рекомендуємо українцям виконувати банківські транзакції онлайн, тому що це безпечно в умовах ситуації щодо карантину та розповсюдження вірусу", - сказав Чурій.

За його словами, банки активно працюють над удосконаленням своїх онлайн-додатків.

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