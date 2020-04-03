Мінфін визначив банки, для виплат пенсій та зарплат бюджетникам

Міністерство фінансів опублукував список уповноважених банків, через які буде здійснюватися виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникм бюджетних установ.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що на сьогодні уповноваженими є 43 банки.

Перелік уповноважених банків:

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Нагадаємо:

У січні Кабінет міністрів змінив порядок відбору уповноважених банків на право виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат бюджетникам.

27 грудня 2019 року Кабмін скасував обмеження за переліком банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати.

Економічна правда