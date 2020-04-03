АМКУ попередив виробників антисептиків про штрафи за спекуляції на коронавірусі
П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:38
Антимонопольний комітет застеріг виробників антисептиків чи дезинфікуючих засобів від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про здатність цих засобів знищувати віруси, у тому числі COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
Комітет, зокрема, застеріг виробників антисептиків від:
- стимулювання споживачів до придбання продукції шляхом викладення інформації із використанням похідних від коронавірус/COVID слів та/або візуального зображення вірусу без достатніх підстав;
- поширення необґрунтованої інформації щодо здатності товару впливати на віруси, у тому числі COVID-19, чи підвищення імунітету;
- зазначення інформації щодо властивостей засобу, що не відповідає інформації, зазначеній у технологічній документації;
- відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі засобу;
- поширення оманливої інформації про час ефективної дії, мінімально необхідної кількості засобу тощо;
- поширення інформації, що засіб знешкоджує конкретний відсоток бактерій (95%, 99%, 99,9% тощо) за відсутності відповідних випробувань;
- відсутність дозвільних документів, наданих уповноваженими органами.
Підкреслюється, що у випадку виявлення фактів поширення інформації, яка вводить споживачів в оману, на компанії можуть накласти штраф у розмірі до 5% доходу за попередній рік.
Економічна правда
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