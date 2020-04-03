АМКУ попередив виробників антисептиків про штрафи за спекуляції на коронавірусі

Антимонопольний комітет застеріг виробників антисептиків чи дезинфікуючих засобів від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про здатність цих засобів знищувати віруси, у тому числі COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Комітет, зокрема, застеріг виробників антисептиків від:

стимулювання споживачів до придбання продукції шляхом викладення інформації із використанням похідних від коронавірус/COVID слів та/або візуального зображення вірусу без достатніх підстав;

поширення необґрунтованої інформації щодо здатності товару впливати на віруси, у тому числі COVID-19, чи підвищення імунітету;

зазначення інформації щодо властивостей засобу, що не відповідає інформації, зазначеній у технологічній документації;

відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі засобу;

поширення оманливої інформації про час ефективної дії, мінімально необхідної кількості засобу тощо;

поширення інформації, що засіб знешкоджує конкретний відсоток бактерій (95%, 99%, 99,9% тощо) за відсутності відповідних випробувань;

відсутність дозвільних документів, наданих уповноваженими органами.

Підкреслюється, що у випадку виявлення фактів поширення інформації, яка вводить споживачів в оману, на компанії можуть накласти штраф у розмірі до 5% доходу за попередній рік.

Економічна правда