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АМКУ попередив виробників антисептиків про штрафи за спекуляції на коронавірусі

П'ятниця, 3 квітня 2020, 11:38
 

Антимонопольний комітет застеріг виробників антисептиків чи дезинфікуючих засобів від поширення неправдивої, неповної або неточної інформації про здатність цих засобів знищувати віруси, у тому числі COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Комітет, зокрема, застеріг виробників антисептиків від: 

  • стимулювання споживачів до придбання продукції шляхом викладення інформації із використанням похідних від коронавірус/COVID слів та/або візуального зображення вірусу без достатніх підстав;
  • поширення необґрунтованої інформації щодо здатності товару впливати на віруси, у тому числі COVID-19, чи підвищення імунітету;
  • зазначення інформації щодо властивостей засобу, що не відповідає інформації, зазначеній у технологічній документації;
  • відсутність або недостатня кількість діючої речовини у складі засобу;
  • поширення оманливої інформації про час ефективної дії, мінімально необхідної кількості засобу тощо;
  • поширення інформації, що засіб знешкоджує конкретний відсоток бактерій (95%, 99%, 99,9% тощо) за відсутності відповідних випробувань;
  • відсутність дозвільних документів, наданих уповноваженими органами.

Підкреслюється, що у випадку виявлення фактів поширення інформації, яка вводить споживачів в оману, на компанії можуть накласти штраф у розмірі до 5% доходу за попередній рік.

Економічна правда

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АМКУ штраф

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