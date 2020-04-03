Прогнози уряду щодо інфляції, середньої зарплати та ВВП виявились гіршими

Згідно макропрогнозу розміщеному у постанові уряду рівень інфляції зросте до 11,6% (нещодавно заявлялось про 8,7%), а ВВП впаде на 4,8% (попередня цифра 3,9%)

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Прогноз середньої зарплати впав до 10 706 грн (з 11 тисяч). Рівень безробіття, як і за раніше опублікованим прогнозом складе 9,4%.

Нагадуємо:

30 березня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив макроекономічний прогноз, погіршивши прогноз інфляції з 5,5% до 8,7%, середньорічного курсу гривні - з 27 гривень за долар до 29,5 гривні за долар та прогноз ВВП зі зростання на 3,7% до падіння на 3,9%.

Згодом прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ВВП впаде не на 3,9%, а на 4,8%.

Прогноз безробіття погіршений з 8,1% до 9,4%, а середньомісячної зарплати - з 12,5 тис. грн до 11 тис. грн, що з урахуванням інфляції відповідає рівню 2019 року.

Економічна правда