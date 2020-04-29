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У харківському метро з'являться вагони без перегородок

Середа, 29 квітня 2020, 20:05
 

КП "Харківський метрополітен" отримає вісім складів так званих "поїздів-труб" - вагонів без перегородок.

Про це повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов.

На лінії планується пустити цільні п'ятивагонні склади. За словами віце-мера, харків'яни першими в країні реалізують цей світовий досвід.

"У нас пройшов тендер, і ми очікуємо підтвердження Європейського інвестиційного банку щодо закупівлі нових вагонів метро - восьми складів. Це тривалий процес виготовлення, отримання, але вперше в Україні закуповуються склади, які називають "труба" - без перегородок між вагонами", - зазначив Водовозов. 

Він повідомив, що потяги виготовлятимуться спеціально для Харкова. Перший з них планують отримати через півтора року, а всі вісім - протягом двох з половиною років.

Економічна правда

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Харків метрополітен

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