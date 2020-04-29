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"Сільпо" розширило власну доставку товарів на великі міста

Середа, 29 квітня 2020, 18:45
 

Мережа супермаркетів "Сільпо" розширила  доставку товарів на найбільші міста України - Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Львів - та на обласні центри.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вибрати товар і зробити замовлення можна на сайті. Доставка коштує 50 гривень та буде здійснена в 4-годинний часовий проміжок, визначений гостем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі працівники, які збирають замовлення, а також кур'єри - забезпечені масками, рукавичками, антисептичними засобами та проходять щоденний температурний контроль для безпечного здійснення доставки.

Нагадаємо:

Раніше мережа супермаркетів "Сільпо" оголосила про запуск власної доставки товарів - проєкт стартував у 45 містах України.

На початку проєкту власної доставки "Сільпо" взяли участь такі населені пункти:

Бахмут, Біла Церква, Бердянськ, Бориспіль, Бровари, Васильків, Віта-Поштова, Вишгород, Дніпрорудне, Дрогобич, Дружківка, Кам'янець-Подільський, Коростень, Костопіль, Краматорськ, Кременчук, Кропивницький,

Лиманка, Лисичанськ, Лозова, Луцьк, Маріуполь, Мелітополь, Миргород, Мукачево, Ніжин, Овідіополь, Остер, Павлоград, Радомишль, Рівне, Самбір, Сєвєродонецьк, Славутич, Софіївська Борщагівка, Стоянка, Стрий, Теплодар, Тернопіль, Ужгород, Фастів, Хмільник, Хмельницький, Енергодар, Южноукраїнськ. 

Економічна правда

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