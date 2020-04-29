Голова аграрнокому комітету Ради Микола Сольський заявив, що через відтермінування дати відкриття ринку землі депутати фактично продовжили "сірий" ринок землі на 9 місяців.

Про це він повідомив у інтерв’ю ЕП.

"У фракції всі погодилися відкласти запуск ринку землі з цієї осені на наступний рік. Хоч фактично ми збережемо ще на дев'ять місяців "сірий" ринок землі в умовах коронавірусу і економічної кризи", - пояснює Сольський.

Також голова агрокомітету вважає, що частина правок є "дискусійними", зокрема у питаннях державної землі.

"Я особисто проти того, що не продаватиметься державна земля. Чому ми її не маємо продавати? Ми вже ухвалили законопроєкт у першому читанні, що робитимемо це через аукціони на ProZorro.

Але є позиція президента, яку, зрозуміло, ми врахували. Крім того, питання щодо державної землі було важливим для "Європейської солідарності". Було зрозуміло: їхні голоси потрібні, щоб проголосувати за законопроєкт", - коментує Сольський.

Також він прокоментував, як компанії зможуть концентрувати землю у перші роки реформи.

"Компанії до 2024 року зможуть концентрувати землю, оформляючи по 100 га на фізосіб. Усі мають право домовлятися, більше того, мають право разом обробляти землю. В Україні є великі сім'ї, хай собі живуть люди своїм життям і використовують всі можливості, передбачені законними цивільно-правовими договорами.

І малий, і великий фермер, якщо захочуть, зможуть оформити понад 100 га землі на членів своїх родин, коханок і партнерів до 2024 року. Усі в однакових умовах", - резюмує Сольський.

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