Сольський: Держземлею де-факто користуються наближені до чиновників люди та депутати

У державній власності в Україні - близько 7,5 млн гектарів аграрних земель, суттєвою частиною цих земель де-факто користуються люди, наближені до чиновників, керівництва міністерств, держпідприємств, у тому числі депутати ВР.

Про це в інтерв'ю ЕП заявив голова аграрного комітету ВР Микола Сольський.

"В Україні в державній власності близько 7,5 млн га аграрних земель. Частина з них офіційно передана в оренду, але є значна площа земель, яка перебуває в постійному користуванні державних підприємств.

Суттєвою частиною цієї землі де-факто користуються люди, наближені до чиновників, керівництва міністерств, державних підприємств, у тому числі депутати Верховної Ради. Ті, хто мають доступ до ресурсу", - підкреслив він.

На питання, чи погоджується він з правками, які внесли до законопроєкту про ринок землі за 4 дні до голосування, Сольський відповів:

"Частину поправок вважаю дискусійними. Я особисто проти того, що не продаватиметься державна земля. Чому ми її не маємо продавати? Ми вже ухвалили законопроєкт у першому читанні, що робитимемо це через аукціони на ProZorro.

Але є позиція президента, яку, зрозуміло, ми врахували. Крім того, питання щодо державної землі було важливим для "Європейської солідарності". Було зрозуміло: їхні голоси потрібні, щоб проголосувати за законопроєкт. Я особисто вважаю, що державна земля може продаватися відкрито і прозоро, як і планувалося".

За його словами, у фракції "Європейська солідарність" хочуть окремий великий закон щодо держземлі.

"При цьому ми вже ухвалили в першому читанні законопроект №2194, який є частиною земельної реформи. У ньому якраз і йдеться про розпорядження державними землями. Проблему треба розглядати в цілому і читати всі законопроєкти", - додав він.

Сольський зазначив, що законопроєкт №2195, який передбачає реалізацію прав на землю державної і комунальної власності на е-аукціонах, буде далі розглядатися.

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Економічна правда