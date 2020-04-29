Держбюджет: у березні темпи росту доходів уповільнились

Держказначейство оприлюднило звіт про виконання Державного бюджету за березень 2020 року: доходи бюджету зростали, хоча й повільнішим темпом, а от видатки продовжили випереджати доходи.

Про це повідомляє Аналітичний центр "CASE Україна".

В березні 2020 року бюджет отримав 110.0 млрд грн доходів, що на 2.8 млрд грн, або ж на 2.6% більше ніж в березні 2019 року.

Зростання доходів стало можливим переважно завдяки росту податків на доходи фізичних осіб (зарплати), податку на прибуток підприємств, єдиному податку та зменшенню обсягів відшкодування ПДВ.

З іншого боку обвалювали доходи бюджету скорочення імпортного ПДВ та ввізного мита, надходжень від рентних платежів, неподаткових надходжень.

Видатки в березні сягнули 125.1 млрд грн, що на 3.6 млрд грн (+3%) більше ніж в березні 2019 року.

Зростання видатків в цьому місяці пояснюється насамперед збільшенням видатків на підтримку економіки (+3.2 млрд грн) через збільшення фінансування дорожнього господарства та субсидій вугільній галузі, охорону здоров’я (+1.9 млрд грн), на громадський порядок та судову владу (+1.4 млрд грн) для більших обсягів фінансування судової влади та протипожежного захисту.

В той же час меншими ніж в аналогічному періоді минулого року були видатки на соціальний захист (-3.3 млрд грн), оборону (-1.3 млрд грн).

Економічний експерт аналітичного центру Наталя Лещенко вважає, що сподіватися на значне покращення фіскальної ситуації в найближчому майбутньому не варто.

Більше того, будуть скорочуватися і доходи через відшкодування в рахунок доходів майбутніх періодів, продовжують збільшуватись обсяги позик наданих з ЄКР, також змінами до бюджету були збільшені видатки уряду.

"Зважаючи на те, що митні платежі не повністю пояснюються коливаннями в курсах обміну валют та оподаткованих обсягів імпорту ми сподіваємось, що митниця знайде резерви, які допоможуть скоротити дефіцит бюджету, який змінами до бюджету затверджений на 2020 року на рівні 7% ВВП" - зазначила Лещенко.

Економічна правда