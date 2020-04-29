Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
Середа, 29 квітня 2020, 14:37
29 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:30 встановилися на рівні 26,95 - 26,98 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 14:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,95 - 26,98 гривні;
Євро – 29,23 - 29,26 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,95 – 27,20 гривні. Євро купують по 29,02 гривні, продають по 29,46 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,06 - 27,15 гривні, євро - 29,13 - 29,26 гривні.
Середній курс в обмінниках України: долар - 27,06 - 27,17 гривні, євро - 29,15 - 29,29 гривні.
Економічна правда
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