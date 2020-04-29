НБУ, Мінцифри і Приватбанк презентують освітній серіал "Цифрові гроші"

Національний банк, Міністерство цифрової трансформації та державний Приватбанк анонсували на 30 квітня презентацію освітнього серіалу "Цифрові гроші".

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

Зазначається, що у серіалі, зокрема, розкажуть, як використовувати кредитні кошти без сплати відсотків, як відкладати гроші на депозит.

А також - як оплачувати "комуналку", поповнювати рахунок чи переводити гроші на карту іншій особі, не виходячи з дому.

Презентація серіалу відбудеться 30 квітня о 10:00 в YouTube на сторінці Кабміну, у ній візьмуть участь заступник голови Мінцифри з питань євроінтеграції Валерія Іонан, член правління Приватбанку Андрій Гриценюк та директор департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко.

Економічна правда