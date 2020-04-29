НБУ, Мінцифри і Приватбанк презентують освітній серіал "Цифрові гроші"
Національний банк, Міністерство цифрової трансформації та державний Приватбанк анонсували на 30 квітня презентацію освітнього серіалу "Цифрові гроші".
Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.
Зазначається, що у серіалі, зокрема, розкажуть, як використовувати кредитні кошти без сплати відсотків, як відкладати гроші на депозит.
А також - як оплачувати "комуналку", поповнювати рахунок чи переводити гроші на карту іншій особі, не виходячи з дому.
Презентація серіалу відбудеться 30 квітня о 10:00 в YouTube на сторінці Кабміну, у ній візьмуть участь заступник голови Мінцифри з питань євроінтеграції Валерія Іонан, член правління Приватбанку Андрій Гриценюк та директор департаменту комунікацій НБУ Наталія Бондаренко.
Економічна правда
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