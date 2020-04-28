Уряд готовий розглядати запити від сезонних працівників, які хочуть виїхати
Уряд готовий розглядати запити від українських робітників, які хочуть виїхати за кордон, але прийматиме рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні.
Про це повідомляє урядовий портал.
Зокрема, влада приймаючої сторони в обличчі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування.
В уряді повідомляють, що отримують запити від країн-партнерів щодо потреби у сезонних працівниках з України, і констатують, що в Європі наразі гостро постала проблема нестачі сезонних працівників, функцію яких здебільшого виконували українські громадяни.
"Дійсно, звернення є. Але уряд України керується, насамперед, міркуванням безпеки і здоров’я наших громадян.
В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком", – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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Нагадуємо:
Раніше Кулеба заявив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".
Економічна правда
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