Уряд готовий розглядати запити від сезонних працівників, які хочуть виїхати

Уряд готовий розглядати запити від українських робітників, які хочуть виїхати за кордон, але прийматиме рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні.

Про це повідомляє урядовий портал.

Зокрема, влада приймаючої сторони в обличчі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування.

В уряді повідомляють, що отримують запити від країн-партнерів щодо потреби у сезонних працівниках з України, і констатують, що в Європі наразі гостро постала проблема нестачі сезонних працівників, функцію яких здебільшого виконували українські громадяни.

"Дійсно, звернення є. Але уряд України керується, насамперед, міркуванням безпеки і здоров’я наших громадян.

В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком", – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Нагадуємо:

Раніше Кулеба заявив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

Економічна правда