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Aroma Kava відкрила перший заклад за межами України

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:54
 

Українська мережа кав’ярень Aroma Kava відкрила перший заклад поза Україною - у Мінську.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Нова кав’ярня, нова країна - Білорусь. У Мінську відкрилась перша Арома", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що заклад у Мінську буде працювати у режимі 24/7.

Економічна правда

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бізнес Білорусія

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