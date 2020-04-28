Aroma Kava відкрила перший заклад за межами України

Встигнути за 30 секунд: як і чому звільнили Нефьодова та Верланова і до чого тут Цушко На вечірньому засіданні 24 квітня уряд звільнив керівників податкової та митниці. Чому процес ухвалення цих рішень насторожує і хто може очолити відомства?

Скільки коштує крісло міністра: нова керівниця Міненергетики як подразник для Коломойського Напередодні уряд призначив в. о. голови міністра енергетики Ольгу Буславець, яку називають креатурою Ріната Ахметова. Чому цій події не дуже раді в таборі Ігоря Коломойського, і як цим планують скористатися в Офісі президента?