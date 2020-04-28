Aroma Kava відкрила перший заклад за межами України
Вівторок, 28 квітня 2020, 16:54
Українська мережа кав’ярень Aroma Kava відкрила перший заклад поза Україною - у Мінську.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Нова кав’ярня, нова країна - Білорусь. У Мінську відкрилась перша Арома", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що заклад у Мінську буде працювати у режимі 24/7.
Економічна правда
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