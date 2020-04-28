Мінекономіки не обмежуватиме експорт кукурудзи врожаю 2019 року

Міністерство економіки відкликало ініціативу, щодо встановлення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019 року.

Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА).

в УЗА повідомляють, що таке рішення є позитивним сигналом як для зернового ринку України, так і для міжнародного.

"Сьогодні перед вітчизняними аграріями стоїть завдання встигнути продати надмірні залишки кукурудзи поки міжнародні ціни сприятливі для української кукурудзи - вітчизняний товар на 25-30$/т дорожчий кукурудзи з США та Аргентини.

Ціни ж на врожай наступного маркетингового року значно нижчі, та й зберігати кукурудзу значно важче та дорожче ніж інші зернові культури", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Українська зернова асоціація не бачить передумов для визначення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019/2020 МР та підписання відповідного додатку до Меморандуму між Міністерством економіки та бізнес-асоціаціями.

Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.

Економічна правда



