Мінекономіки не обмежуватиме експорт кукурудзи врожаю 2019 року
Міністерство економіки відкликало ініціативу, щодо встановлення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019 року.
Про це повідомляє Українська зернова асоціація (УЗА).
в УЗА повідомляють, що таке рішення є позитивним сигналом як для зернового ринку України, так і для міжнародного.
"Сьогодні перед вітчизняними аграріями стоїть завдання встигнути продати надмірні залишки кукурудзи поки міжнародні ціни сприятливі для української кукурудзи - вітчизняний товар на 25-30$/т дорожчий кукурудзи з США та Аргентини.
Ціни ж на врожай наступного маркетингового року значно нижчі, та й зберігати кукурудзу значно важче та дорожче ніж інші зернові культури", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Українська зернова асоціація не бачить передумов для визначення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019/2020 МР та підписання відповідного додатку до Меморандуму між Міністерством економіки та бізнес-асоціаціями.
Виробники хліба та борошна констатують підвищення цін на хлібобулочні вироби на 15-20% та зростання попиту до 40%. Для того щоб зберегти нинішній рівень цін виробники пропонують заборонити експорт зернової продукції.
Економічна правда
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