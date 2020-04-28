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УЗ розпочала відбір виробників електровозів, які оновлять парк

Вівторок, 28 квітня 2020, 16:15
 

28 квітня "Укрзалізниця" розпочинає процес відбору виробника електровозів для оновлення парку, за умовами 25-30% виробництва має відбуватися на базі українських підприємств.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму через Telegram-канал.

Процес відбору розпочинається з проведення попередньої кваліфікації зацікавлених виробників, з метою формування "короткого списку". 

"Важливо - виробниками-нерезидентами може бути досягнуто рівень локалізації не менше 25-30% виробництва нових електровозів на базі українських промислових підприємств. Це – робочі місця для українців", - пише Криклій.

Економічна правда

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