Контролер закупівель "Укрзалізниці" Назарук хоче поновитися на посаді через суд

Звільнений керівник департаменту економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці" Олег Назарук намагається через суд поновитися на посаді.

Про це "Економічній правді" повідомив співрозмовник у компанії.

Як свідчить реєстр декларацій, Назарук був звільнений зі своєї посади в "Укрзалізниці" 9 квітня цього року.

Позов про поновлення на посаді, як стверджують співрозмовники видання, екс-функціонер подав у Рівненський міський суд.

"У згаданому суді Назарук має вплив, який отримав ще коли працював керівником департаменту "К" в обласному управлінні СБУ Рівненщини у 2016-2018 роках", - стверджує співрозмовник.

Створений у 2019 році Департамент економічної та інформаційної безпеки УЗ має в штаті понад 200 осіб, та контролює усі закупівлі, які проводить держкомпанія.

Олег Назарук став керівником цього департаменту в січні 2019 року. Про це стало відомо із декларації, яку було оприлюднено 13 січня 2019 року. За цим документом у власності та співвласності родини Назаруків були будинок на 182 кв м, чотири ділянки на 10,3 тисяч кв м та виробничі приміщення загальною площею 1,2 тисяч кв м.

Також у праві користування родини - два будинки загальною площею 292 кв м, квартира на 34 "квадрати" та три земельні ділянки на 3,1 тисяч кв м.

У власності Назарука фігурував також Mercedes-Benz Е250 2015 року випуску вартістю близько 1 млн гривень. У власності його дружини BMW Х4 2015 року випуску вартість авто - близько 1,1 млн гривень.

Сукупний сімейний дохід Назаруків за 2018 рік становив 1,15 млн грн, з них 91 тис гривень Назарук отримав в управлінні СБУ в Житомирській області, а 376 тис гривень - в "Укрзалізниці".

Контракт Назарука як голови Департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ був укладений на період до кінця 2019 року. Правління "Укрзалізниці" подовжило дію контракту до середини січня 2021 року.

В декларації за 2019 рік Назарук вказав 1,74 млн грн зарплати, яку отримав як працівник філії "Центр сервісного забезпечення УЗ", хоча сам документ подавав як директор Департаменту безпеки.

У цій декларації фігурують також 208,6 тисяч гривень пенсії, а також – сумарно 2,4 млн грн "спадщини", отриманих від компаній "Бравас" та "Рентбудсервіс". При цьому в Назарука 500 тисяч гривень та 134 тисячі доларів готівкою, та 900 тисяч гривень на банківському рахунку.

У лютому цього року новопризначений керівник УЗ Желько Марчек, за даними ЕП, запропонував Назаруку самому написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, посадовець із 10 лютого пішов на лікарняний.

В декларації перед звільненням Назарук зазначив, що за 1 січня – 9 квітня 2020 року в "Укрзалізниці" отримав лише 363,3 тисяч гривень зарплатні.

Водночас, він за цей же час встиг отримати 2,7 млн грн "спадщини" від ТОВ "Бравас". Сума грошей готівкою зросла до 1,26 млн гривень та 235 тисяч доларів.

За даними ЗМІ, у грудні 2015 року щодо Назарука було відкрите кримінальне провадження за організацію збору хабарів від "бурштинового бізнесу". Але підозра невдовзі була скасована через суд.

Микола Топалов, ЕП