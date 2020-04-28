Мала приватизація: Фонд держмайна провів 8 аукціонів на 2,7 мільйонів

Фонд держмайна продовжує проводити онлайн-аукціони з продажу об'єктів малої приватизації - протягом минулого тижня провели 8 аукціонів на суму 2,7 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

Зазначається, що минулого тижня також прийняли 13 рішень про приватизацію, оголосили 24 аукціони з продажу об'єктів малої приватизації, а також - уклали 8 договорів купівлі-продажу.

Також отримали кошти в бюджет по 3 об'єктам.

Крім цього, Фонд отримав 9 комерційних та 10 бюджетних заявок на оренду об'єктів.

Нагадаємо:

У березні Фонд держмайна заявив, що Україна тимчасово відмовиться від виставлення на конкурси об'єктів великої приватизації до стабілізації ситуації на світових ринках.

ФДМ у 2020 році планував оголосити конкурси з продажу шести об'єктів великої приватизації.

Першими повинні були стати столичний готель "Дніпро" і Об'єднана гірничо-хімічна компанія - відповідно у квітні та травні цього року, а третім на конкурс, орієнтовно в кінці серпня, планувалося виставити Одеський припортовий завод.

До кінця жовтня до приватизації заплановано було підготувати "Президент-готель", а після нього, до кінця листопада - завод "Електроважмаш" і до кінця року - "Центренерго".

Економічна правда