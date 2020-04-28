Українські водії зможуть перевіряти дорожні штрафи через смартфон

МВС та Штрафи UA запустили додаток, де водії за номером водійського посвідчення, ІПН або за серією та номером штрафу можуть здійснити перевірку та заплатити за порушення правил дорожнього руху.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Згідно з даними Патрульної поліції що протягом 2019 року було виписано водійських штрафів на сумму приблизно 500 млн грн. 40% з них не було сплачено вчасно. В зв'язку з чим водії стикалися з арештом майна, банківського рахунку та іншими заходами впливу.

Команда Штрафи UA вирішила цю проблему, випустивши оновлення додатку. Наразі в ньому можливо не тільки сплатити штраф, але й перевірити статус та історію сплат.

"Люди не знають, що за ними все ще є заборгованість. 40-50% запитів, з якими до нас звертаються щодня, стосуються того, як перевірити статус сплати. Тому що сплачено, не означає погашено, – говорить засновник сервісу Штрафи UA, Денис Дмитров. – У 2016 році нам вдалося реалізувати його в частині сплат, а ось в частині перевірки – ми все робили вручну. Тобто зверталися в відповідні інстанції, намагалися з'ясувати, де застряг платіж і з якої причини.

Після відкриття реєстру у співпраці з МВС, ми нарешті створили оновлену версію. Тепер це універсальний сервіс, який вирішує повний комплекс завдань – від отримання інформації проштраф, до контролю погашення штрафу в базі поліції."

За даними платформи Opendatabot на поточний момент сумарний обсяг непогашених водійських штрафів – 858 954 (що становить приблизно 0,5 млрд грн). Одна з ключових причин – складний процес оплати, що передбачає проходження низки інстанцій.

Оновлена версія додатку Штрафи UA вже працює для IOS , для Android оновлення вийде на початку травня

Економічна правда