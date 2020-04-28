45% українців вважають свій рівень доходів недостатнім для нормального життя – опитування ЕВА

46% опитаних задоволені своєю поточною роботою, 45% вважають власний рівень доходів недостатнім для нормального життя, водночас економічна турбулентність турбує людей більше, ніж коронавірус.

Про це свідчать результати опитування "Барометр щастя в Україні", яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

Підкреслюється, що цього року Інтегральний показник Барометру склав 2,64 бали із 5 можливих і продовжує перебувати у негативній площині.

При цьому, Індекс демонструє незначну позитивну динаміку у порівнянні з 2019 роком (2,61 балів у попередньому періоді).

Вищі оцінки:

3,36 балів – поточна робота

балів – поточна робота 3,28 балів – соціальне життя

балів – соціальне життя 2,92 балів – загальний досвід життя в Україні

балів – загальний досвід життя в Україні 2,61 балів – рівень доходів

"Майже половина учасників опитування Барометр щастя в Україні задоволені своєю поточною роботою - 46%. При цьому 55% респондентів погоджуються, що їх рівень доходів є достатнім, натомість 45% вважають власний рівень доходів недостатнім для нормального життя", - йдеться у повідомленні.

При цьому, більшість опитаних вважає свій рівень доходів достатнім для однієї людини, але за умови утримання дітей або літніх людей, або для здійснення великих покупок як машина чи квартира - він буде категорично недостатнім.

"Переважна більшість, а саме 80% задовільно або ж позитивно оцінюють своє соціальне життя, хоча й скаржаться, що можливості дозвілля у регіонах набагато скромніші у порівнянні з великими містами, а також на брак часу для ведення повноцінного життя після роботи та фактичну відсутність work-life balance", - зазначають у ЄБА.

Підкреслюється, що 45% опитаних задовільно оцінили свій загальний досвід життя в Україні, 24% - позитивно, 31% - не задоволені якістю життя в Україні.

Найбільше людей турбує відчуття незахищеності та невпевненості в майбутньому, повільність змін, слабкість державних інституцій.

Нижчі оцінки:

2,53 балів – система освіти

балів – система освіти 2,38 балів – охорона здоров’я

балів – охорона здоров’я 2,30 балів – дотримання прав

балів – дотримання прав 2,18 балів – екологія

балів – екологія 2,17 балів – рівень безпеки

"Оцінка системи освіти дещо погіршилася цього року та перемістилася з вищих у нижчі оцінки. Так, 50% повідомили про незадовільне ставлення до системи освіти в України. Ще 36% оцінюють її задовільно, і тільки 14% - позитивно. Серед основних нарікань - застарілі методики викладання, слабка технічна база, невідповідність реаліям сьогодення та потребам бізнесу", - свідчать результати опитування.

При цьому, 58% опитаних не задоволені станом системи охорони здоров'я, а 42% оцінюють рівень медицини задовільно або позитивно. Водночас респонденти, які дали позитивну оцінку, здебільшого оцінювали свій досвід користування сервісами приватних медзакладів.

Крім цього, лише 28% опитаних оцінюють екологічну ситуацію в Україні задовільно, тоді як 67% вважають її негативною.

Найгіршу оцінку отримав рівень безпеки в країні - 67% опитаних не задоволені станом безпеки та почувають себе невпевнено щодо власного майбутнього.

"Здебільшого людей турбує політична та економічна невизначеність, війна на Сході України, неефективність правоохоронних органів. Ще 61% негативно оцінюють правове поле та регулювання в країні, зокрема щодо відсутності дискримінації та рівня демократичних свобод та рівня адміністративних послуг. Особливо багато нарікань стосовно адмінпослуг - користувачі чекають на осучаснення, діджиталізацію та підвищення якості державних сервісів", - підкреслили в Асоціації.

У відповідь на питання, яке явище викликає найбільший стрес, українці поставили на перше місце економічну ситуацію, на друге - політичну невизначеність, на третє – війну на Сході.

Барометр щастя України – щорічне опитування, яке проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2018 року.

У 2020 році 703 респонденти з інтернет-аудиторії оцінили власний рівень життя в Україні. Онлайн опитування надсилалося компаніям-членам Європейської Бізнес Асоціації, також пропонували заповнити анкету користувачам соціальної мережі Фейсбук. 82% опитаних – це мешканці Києва. 63% респондентів – люди віком від 26-40 років. Більшість опитаних є офісними працівниками – 55%.

Економічна правда