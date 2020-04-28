Всі розділи
Укр / Рус

Карантин: Топ-5 галузей-роботодавців, які розміщують вакансії – дослідження

Вівторок, 28 квітня 2020, 12:10
 

Після запровадження карантину позиції роздрібної торгівлі на ринку праці посилились - на компанії, які працюють в галузі роздрібної торгівлі, припадає 11% усіх розміщених протягом 12-22 квітня вакансій.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного grc.ua протягом середини квітня.

"Загалом кількість пропозицій про роботу у роздрібній торгівлі зросла удвічі, у порівнянні з аналогічним періодом у березні. Мова йде, насамперед, про мережі з продажу продуктів харчування", - йдеться у повідомленні.

Найчастіше роботодавці шукають касирів, продавців торговельних залів, завідуючих відділами. Серед керівних посад - директорів магазинів та їх заступників. Також попитом у цій сфері користуються бухгалтери та маркетологи.

"На окрему увагу заслуговують логістичні підрозділ компаній роздрібної торгівлі. Наразі ми бачимо стрімке зростання сегменту онлайн-доставки, і компанії у терміновому порядку розвивають відповідні напрямки. Шукають, головним чином, спеціалістів з профсфери "Транспорт": логістів, працівників та менеджерів складів", - йдеться у дослідженні.

Водночас за результатами середини квітня до топ-5 за кількістю вакансій увійшли роботодавці галузі "Перевезення, логістика, склад, ЗЕД", хоча у лютому не фігурували навіть у топ-10.

Вакансій у цій галузі у квітні розмістили утричі більше, ніж у середині березня.

Шукають досить широкий спектр спеціалістів: і профільних працівників (водіїв, експедиторів, логістів), і керівників, і бухгалтерів, і HR-менеджерів.

Крім цього, на 75% зросла кількість пропозицій про роботу, розміщених компаніями з галузі "Виробництво продуктів харчування".

Насамперед шукають спеціалістів  з продажів та технологів.

"Для компаній з галузі "Сільське господарство" березень-квітень - один з найактивніших періодів. Цього року на початку весни також відбулось традиційне зростання кількості вакансій, пов’язане, серед іншого, з підготовкою до сезонних робіт. Так, у березні кількість пропозицій про роботу збільшилась майже втричі (в порівнянні з лютим), а у квітні – ще на 60% (в порівнянні з березнем).

За підсумками цих двох місяців галузь "Сільське господарство" увійшла у топ-10 за кількістю вакансій. Хоча, наприклад, у 2019 там не фігурувала. Шукають такі компанії далеко не тільки агрономів. У попиті менеджери з продажів та спеціалісти по роботі з клієнтами, економісти та IT-спеціалісти (мережеві адміністратори, програмісти 1С тощо)", - йдеться у повідомленні.

Удвічі у середині квітня зросла кількість вакансій, розміщених компаніями у галузі "Телекомунікації, зв'язок".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів – дослідження 27 квітня 2020, 15:15
До Фінляндії прибув перший чартер із сезонними працівниками з України 24 квітня 2020, 15:12
Понад 26 мільйонів людей у США втратили роботу через коронавірус 24 квітня 2020, 10:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!