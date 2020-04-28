Карантин: Топ-5 галузей-роботодавців, які розміщують вакансії – дослідження

Водночас за результатами середини квітня до топ-5 за кількістю вакансій увійшли роботодавці галузі "Перевезення, логістика, склад, ЗЕД", хоча у лютому не фігурували навіть у топ-10.

Вакансій у цій галузі у квітні розмістили утричі більше, ніж у середині березня.

Шукають досить широкий спектр спеціалістів: і профільних працівників (водіїв, експедиторів, логістів), і керівників, і бухгалтерів, і HR-менеджерів.

Крім цього, на 75% зросла кількість пропозицій про роботу, розміщених компаніями з галузі "Виробництво продуктів харчування".

Насамперед шукають спеціалістів з продажів та технологів.

"Для компаній з галузі "Сільське господарство" березень-квітень - один з найактивніших періодів. Цього року на початку весни також відбулось традиційне зростання кількості вакансій, пов’язане, серед іншого, з підготовкою до сезонних робіт. Так, у березні кількість пропозицій про роботу збільшилась майже втричі (в порівнянні з лютим), а у квітні – ще на 60% (в порівнянні з березнем).

За підсумками цих двох місяців галузь "Сільське господарство" увійшла у топ-10 за кількістю вакансій. Хоча, наприклад, у 2019 там не фігурувала. Шукають такі компанії далеко не тільки агрономів. У попиті менеджери з продажів та спеціалісти по роботі з клієнтами, економісти та IT-спеціалісти (мережеві адміністратори, програмісти 1С тощо)", - йдеться у повідомленні.

Удвічі у середині квітня зросла кількість вакансій, розміщених компаніями у галузі "Телекомунікації, зв'язок".

Економічна правда