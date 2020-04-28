Скільки коштує злив персональних даних в Україні

Сьогодні у мережі з’явилось відео адвоката АО "Баррістерс" Олександра Тананакіна під назвою "Сколько стоит у знать о вас ВСЕ?", в якому розкрито механізм діяльності з незаконного продажу персональних даних, банківської та комерційної таємниці, трафіків телефонних дзвінків, відомостей із державних баз правоохоронних органів, податкової інформації тощо на території України.

У даному відео, детально розкрито інформацію про вартість таких даних на "чорному ринку".

Так, вартість повних даних про фізичну особу (фото, паспорт, телефон, паролі від поштових сервісів та облікових записах у соціальних мережах, відомості про рідних) складає 600 гривень.

Інформація з банківських установ, у т.ч. копії документів та рух грошей на рахунках коштує від 800 до 2000 гривень.

За 1000 гривень можна придбати відомості про перетин державного кордону та наявність кримінальних проваджень.

Орієнтовно, 5000 гривень коштує інформація про дзвінки та повідомлення абонентів мобільного зв'язку українських операторів.

Більш детально з повним переліком послуг та вартістю можна ознайомитись у самому відео: