Зеленський розповів, коли і за яких умов продуктові ринки зможуть відновити роботу

Продуктові ринки зможуть відновити роботу уже цієї п'ятниці за умови дотримання усіх правил безпеки.

Про це у своєму відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський.

"Важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні - у середу - уряд розгляне можливість їх відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання усіх правил безпеки уже цієї п'ятниці ринки зможуть відновити роботу.

Але я хочу підкреслити - лише за умови дотримання усіх правил безпеки. Робочі місця, заробіток громадян, зокрема, малих фермерів, є дуже важливими. Але життя та здоров'я українців - понад усе", - підкреслив президент.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів дозволить працювати низці продовольчих ринків – рішення планують розглянути 29 квітня.

Президент Володимир Зеленський закликав уряд відкрити продовольчі ринки.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію обмежувальних заходів у зв’язку з пандемією коронавірусу до 11 травня.

24 квітня Кабінет міністрів оприлюднив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів.

За останню добу в Україні зафіксовано 392 нові випадки захворювання коронавірусною хворобою, 26 квітня померли від неї 11 осіб, одужали 24 людини.

Загалом в Україні 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.

Економічна правда