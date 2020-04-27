Ідентифікація на терміналах, дистанційне відкриття рахунку: в НБУ пояснили новий закон

Національний банк пояснив, що зміниться після набуття чинності нового закону про фінансовий моніторинг, пояснюється, що зміни переважно стосуються лише неідентифікованих операцій. Наприклад, для поповнення з терміналу на суму більше 5 тисяч грн потрібно буде підтвердити свою особу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

НБУ наголошує, що для 95% банківських клієнтів ці зміни не ускладнять життя, а скоріше спростять, адже всі клієнти банків уже є ідентифікованими (були у відділенні, заповнювали анкету та надавали ксерокопії своїх документів).

Зміни переважно стосуються додаткових вимог до неідентифікованих операцій .

1. Впроваджується ризик-орієнтований підхід у роботі з клієнтами. Тобто високоризикових клієнтів перевірятимуть більш прискіпливо. Наприклад, йдеться про політиків чи олігархів. Тобто тих, хто може проводити операції на великі суми.

НБУ зазначає, що операції "звичайних" людей - студентів, пенсіонерів, клієнтів в рамках зарплатного проєкту та "білого" бізнесу, що платить податки - перевірятимуть менше. Адже ризиків, що всі перераховані займаються відмиванням грошей немає. 95% банківських клієнтів належать саме до низькоризикової категорії.

2. Збільшується граничний поріг операцій обов’язкового фінмоніторингу. Раніше банки в обов’язковому порядку повідомляли Держфінмоніторинг про всі операції від 150 тис. грн, а серед підстав для цього було аж 17 ознак. Закон збільшує граничний поріг суми до 400 тис. грн та зменшує список ознак операцій до чотирьох.. Звітувати потрібно про такі операції: готівка; переказ коштів за кордон; операції політиків; операції клієнтів з держав, які працюють "в антилегалізаційній сфері", як наприклад Північна Корея. На думку НБУ - це дасть змогу легше дихати бізнесу та банківським клієнтам.

3. Запроваджується дистанційна ідентифікація. Тепер, щоб відкрити рахунок у банку не потрібно йти у відділення - достатньо засвідчити свою особу через відеозв’язок, або через систему BankID. Також є і інші моделі.

4. Закон розширює вимоги до ідентифікації тих, хто робить переказ грошових коштів. Це не стосується переказів грошей з карти на карту. Банківська карта – це вже ідентифікований продукт, і банк має інформацію про власників карток.

Йдеться переважно про перекази без відкриття рахунку – наприклад поповнення рахунку через термінал. Тобто якщо ви будете поповнювати рахунок через термінал на суму 5 тис. грн і більше, потрібна ваша ідентифікація. До кінця року платіжні термінали будуть обладнані спеціальними зчитувачами карт. Але ці правила не стосуються: оплати комунальних послуг, сплати податків та інших обов’язкових державних платежів, оплати товарів чи послуг, поповнення кредитних карток до 30 тис грн. У цьому випадку ідентифікація не буде потрібна.

5. Закон суттєво розширює перелік суб’єктів первинного фінмоніторингу, тобто тих, хто фактично проводить ідентифікацію клієнта. Тепер їх перелік поповнюють, і поштові оператори, і ріелтори, і юристи, представники грального бізнесу, і ті, хто надає податкові консультаційні послуги. Всім, кого це стосується буде надано достатньо часу на адаптацію до кінця цього року.

"Якщо ви сумлінний клієнт та не проводите незаконних операцій, то зміни вас ніяк на зачеплять. Навпаки ви отримаєте додаткові переваги, такі як дистанційна ідентифікація", - резюмують у НБУ.

Економічна правда





