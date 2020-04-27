Чат з 50 учасниками без ліміту часу: Facebook презентував свій аналог Zoom

Компанія Facebook презентувала новий сервіс Messenger Rooms - інтегровану у соцмережу послугу групових дзвінків, завдяки якій одночасно можуть підтримувати зв'язок до 50 людей.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Зазначається, що Messenger Rooms не має часових обмежень на час дзвінка - на відміну від Zoom (40 хвилин).

У компанії пояснюють, що користувачі можуть запускати "кімнату відеовикликів" (Room) прямо з Facebook або Messenger.

"Створюючи "кімнату", ви обираєте, хто може її бачити та приєднуватись до неї. Ви можете видаляти людей або заблокувати "кімнату", якщо не хочете, щоб ще хтось приєднувався до розмови", - зазначили у Facebook.

Повідомляється, що найближчими тижнями Messenger Rooms буде доступним по всьому світу - сервіс безкоштовний.

У Facebook запевняють, що не будуть прослуховувати дзвінки, але визнають, що end-to-end шифрування немає.

Також у компанії анонсували відкриття доступу до сервісу із Instagram і WhatsApp.

Сервісом Messenger Rooms зможуть користуватися ті, у кого немає облікового запису Facebook - за посиланням-запрошенням.

Після закінчення відеодзвінка користувачі Instagram зможуть постити ефір в IGTV.

Економічна правда