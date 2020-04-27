Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів – дослідження
Понеділок, 27 квітня 2020, 15:15
В Україні у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонена діяльність 277 тисяч фізосіб-підприємців.
Про це повідомляє Опендатабот.
За даними платформи для роботи з відкритими даними, у сфері освіти без роботи залишились 13 684 ФОПів, туризму - 8 370, спорту - 8 434, ринки - 211 302, транспорт - 1 791.
Нагадаємо:
За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась більш ніж удвічі, якщо на початку карантину на сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, то станом на 19 квітня - лише 18 390.
Економічна правда
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