Всі розділи
Укр / Рус

Через карантин без роботи залишились 277 тисяч ФОПів – дослідження

Понеділок, 27 квітня 2020, 15:15
 

В Україні у зв'язку із карантинними обмеженнями заборонена діяльність 277 тисяч фізосіб-підприємців.

Про це повідомляє Опендатабот.

За даними платформи для роботи з відкритими даними, у сфері освіти без роботи залишились 13 684 ФОПів, туризму - 8 370, спорту - 8 434, ринки - 211 302, транспорт - 1 791.

 

Нагадаємо:

За останні 5 тижнів кількість нових вакансій скоротилась більш ніж удвічі, якщо на початку карантину на сайті Work.ua було опубліковано 54 072 вакансії, то станом на 19 квітня - лише 18 390.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

робота ФОП

powered by lun.ua
Матеріали за темою
До Фінляндії прибув перший чартер із сезонними працівниками з України 24 квітня 2020, 15:12
Понад 26 мільйонів людей у США втратили роботу через коронавірус 24 квітня 2020, 10:45
Другий місяць карантину: яку роботу зараз шукають — дослідження 23 квітня 2020, 11:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!